Düğün salonlarında yemek ikramı yasak mı? 1 Haziran’da düğün salonlarına yönelik kısıtlama kaldırıldı. Ancak bu süreçte düğün salonlarında yiyecek ikramı yasaktı. Peki, düğün salonlarında ikram vermek yasak mı?

Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?

Düğün salonlarındaki yiyecek servisi ve kişi sayısı kısıtlaması kalktı. TRT Haber'de yer alan habere göre 15 Haziran itibariyle düğün salonlarında yiyecek ikramı yeniden başladı. Ayrıca düğün salonlarındaki 100 kişi sınırı da kaldırıldı.

Bilindiği gibi sokağa çıkma yasakları 22.00-05.00 saatleri arasında sürüyor. Bu sebeple düğünlerin 21.00’de sona ermesi gerektiği de söz konusu haberde yer aldı.