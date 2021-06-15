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Yaşam Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?
Yaşam

Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?

Düğünlere kaç kişi davet edilebiliyor? Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre düğün salonları kapalıydı. 1 Haziran itibariyle belirli kısıtlamalarla düğün salonları hizmet vermeye başladı. Düğün yapacak olanlar yemek servisinin yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, düğünlerde yemek verilebiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-06-15 17:42:00 -
Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?

Düğün salonlarında yemek ikramı yasak mı? 1 Haziran’da düğün salonlarına yönelik kısıtlama kaldırıldı. Ancak bu süreçte düğün salonlarında yiyecek ikramı yasaktı. Peki, düğün salonlarında ikram vermek yasak mı?

Düğünlerde yemek ikramı yasak mı?

Düğün salonlarındaki yiyecek servisi ve kişi sayısı kısıtlaması kalktı. TRT Haber'de yer alan habere göre 15 Haziran itibariyle düğün salonlarında yiyecek ikramı yeniden başladı. Ayrıca düğün salonlarındaki 100 kişi sınırı da kaldırıldı.

Bilindiği gibi sokağa çıkma yasakları 22.00-05.00 saatleri arasında sürüyor. Bu sebeple düğünlerin 21.00’de sona ermesi gerektiği de söz konusu haberde yer aldı.

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