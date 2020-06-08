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Aktüel

Düğünler yapılmayınca sahte para satışları da durdu

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, düğünlerde atılan sahte para satışlarını da olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:28:33 -
Düğünler yapılmayınca sahte para satışları da durdu

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, düğünlerde atılan sahte para satışlarını da olumsuz etkiledi.


Korona virüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalar dolayısıyla evlenme planları yapan çiftler, planlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı. Düğün sezonu olmasına rağmen esnaf, düğün malzemeleri satışlarının oldukça düştüğünü söyledi. Yer altı çarşısında esnaflık yapan Osman Hamipek düğünlerin yapılamıyor olmasının satışları da etkilediğini söyledi. Hamipek; "Önceki düğün sezonlarında vatandaşlarımızın sahte paraya talebi çoktu. Düğünlerde, kına gecelerinde atılıyordu sahte para. Değişik de bir ortam oluyordu. Ama şu anki bulunduğumuz durumdan dolayı düğün diye bir şey yok zaten. Düğün salonları henüz açılmadı. Bu yüzden vatandaşlarımız düğünlerini gerçekleştiremiyorlar. Şuanda da satışlar durmuş durumda" dedi.

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