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Yaşam Düğünler yapılacak mı? Hangi illerde nikahlar yapılacak?
Yaşam

Düğünler yapılacak mı? Hangi illerde nikahlar yapılacak?

Düğünler nikahlar yapılacak mı? Salgın sebebiyle nişan, düğün gibi organizasyonlarını erteleyen milyonlarca çiftin beklediği ‘Düğünler yapılacak mı?’ sorusunun cevabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, hangi illerde düğünler yapılacak? Hangi illerde düğün salonları açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:50:00 -
Düğünler yapılacak mı? Hangi illerde nikahlar yapılacak?

Düğün salonları açılıyor mu? Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için uzun süredir düğün salonları kapalıydı. Yerinde karar dönemiyle birlikte düğünlerle ilgili açıklama da geldi. Peki, hangi illerde düğünler yapılabilecek?

Düğünler yapılacak mı? Hangi illerde nikahlar yapılacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Düğün salonları ve nikah törenleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla yapılabilecektir. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecektir” diye konuştu. 

Çok yüksek riskli iller: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

Yüksek riskli iller: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

Orta riskli iller: Kars, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Aydın, Manisa, Bursa

Düşük riskli iller: Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Iğdır, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Batman, Uşak

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