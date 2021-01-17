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Yaşam Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları 15 Şubat’ta açılır mı?
Yaşam

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları 15 Şubat’ta açılır mı?

Düğün salonları ne zaman açılır? Koronavirüs salgını sebebiyle düğün salonları geçici olarak kapatıldı. Çiftler bu sebeple düğünlerini ya iptal etti ya da erteledi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Ne zaman düğün yapılabilecek? Düğünlerin yapılacağı tarih

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:05:00 -
Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları 15 Şubat’ta açılır mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle düğün salonları geçici olarak kapatıldı. Pek çok kişi düğününün erteledi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları 15 Şubat’ta açılır mı?

Düğün planı yapmak isteyenler salonların ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında net bir bilgi henüz yok. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada vakaların azalmasıyla birlikte bazı tedbirlerin kaldırılacağını ifade etti. Kabine toplantısında bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ise ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.

Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?

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Okullar ne zaman açılacak?

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