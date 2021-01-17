Koronavirüs salgını sebebiyle düğün salonları geçici olarak kapatıldı. Pek çok kişi düğününün erteledi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğünler ne zaman yapılacak? Düğün salonları 15 Şubat’ta açılır mı?

Düğün planı yapmak isteyenler salonların ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında net bir bilgi henüz yok. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada vakaların azalmasıyla birlikte bazı tedbirlerin kaldırılacağını ifade etti. Kabine toplantısında bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısının ise ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı.