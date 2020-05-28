Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonlarının ikinci aşamada serbest hale gelmesi ve üçünsü aşamada da yasakların tamamen kaldırılması bekleniyordu. Ancak ilk olarak sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

Bu sürecin, 27 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesi düşünülürken, Cumhurbaşkanından yeni bir açıklama bekleniyor.