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Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonlarının ne zaman açılacak? Heyecanla evlenmeyi bekleyen çiftler, düğün yapacakları tarihi merak ediyorlar. Bunun için düğün salonlarının açılış tarihi ve yasakların kalma zamanını yakından takip ediyorlar. Arama motorlarında "Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir düğün salonları ne zaman açılacak?" soruları sıklıkla aratılıyor. Peki ama düğün salonları hangi aşamada serbest hale gelecek? Düğünler ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:57:00 -
Düğünler ne zaman başlayacak? Düğün salonları ne zaman açılacak?

Düğün salonlarının ikinci aşamada serbest hale gelmesi ve üçünsü aşamada da yasakların tamamen kaldırılması bekleniyordu. Ancak ilk olarak sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

Bu sürecin, 27 Mayıs-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşmesi düşünülürken, Cumhurbaşkanından yeni bir açıklama bekleniyor. 

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