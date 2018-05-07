THY - Konya
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Düğüne 2 saat kala feci kaza! Damat tanınmaz hale geldi

Adana'da İsmail Dicle, düğün yapacağı gün pastahaneye giderken sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobilin çarpması sonucu 6 kişiyle birlikte yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
Düğüne 2 saat kala feci kaza! Damat tanınmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre kaza, 5 Mayıs Cumartesi günü Seyhan ilçesindeki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Eminağa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, alkollü ve ehliyetsiz olan Ahmet D yönetimindeki, 01 LC 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yayalar Çiğdem Ardıç (43), kızları Ayşe (21) ve Damla Nur Ardıç (6), İsmail Dicle (39) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan 5 yaya ile araç sürücüsü Ahmet D. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜC ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ!

Yaralılardan Ayşe Ardıç ile İsmail Dicle'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü Ahmet D, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada sol bacağının 2 yerinde kırıklar, başında ve vücudunda yarıklar meydana gelen İsmail Dicle, kazanın yaşandığı gün Fas uyruklu eşi Dua Dicle (26) ile düğün yapacaklarını belirterek şunları söyledi: “Kazadan 2 saat sonra düğünüm olacaktı. Pastaneye doğru gidiyordum. Son sürat araba geldi, yan yattı, beni içine aldı ve sürükledi. Ayağımda 2 yerde sağdan soldan kırıklar var. Şans eseri hayatta kaldım. İçine girmeseydim şu an ölmüştüm. Başka yaralılar da varmış ama o anları hatırlamıyorum. Ağır yaralılar var. Şans oldu. Ağrılarım var ama yine çok şükür iyiyim. Hastanede iyi bakıyorlar bana. Ameliyatım 4 saat sürdü. Şoför alkollüymüş, ehliyeti de yokmuş. Biraz dikkatli olsunlar. Eşim Faslı. Orada bir düğün yaptık ama burada da yapmak istemiştim. Cumartesi yapalım dedik ama kader işte. İyi olduktan sonra düğünü yapacağız.”

Talihsiz adamın eşi Dua Dicle ise en güzel günlerinin karardığına değinerek "Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü en mutlu günümüzü kararttı" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
  1. Ağrı
  2. adana
  3. Tafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den bir ilk daha!
    1. THY'den bir ilk daha!
    2. Meral Akşener Bağcılar'da!
    3. Japon devi üretimi bırakıyor!
    4. İşte CHP-HDP kardeşliği
    5. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    6. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    7. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    8. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    9. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    10. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    11. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    12. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    13. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    14. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    15. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    16. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    17. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    18. CHP sözünü yedi, pazarcılar eylem yaptı
    19. MHP'den İYİ Parti'ye saldırı açıklaması!
    20. Şok iddia! Akciğer hücrelerinin yüzde..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı