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Gündem Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı
Gündem

Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Adana'da bir kişi, düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 13:44:00 -
Düğünde sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı! Ağızlar bir karış açık kaldı

Adana'da bir kişi, düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vuruldu. 

Edinilen bilgilere göre, bir akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya'ya, sandalyede oturduğu sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya’yı bacağından vurup kaçtı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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