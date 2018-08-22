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Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı

Adıyaman'da, bir düğünde çıkan otopark kavgasında 8 kişi yaralandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:47
Düğünde otopark kavgası: 8 kişi yaralandı

Kavga, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonu önünde otopark meselesi nedeniyle Özavci ve Üzümcü aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma ailelerin yakınların da katılmasıyla sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişileri gözaltına alan polisin soruşturmayı sürdürüyor.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 22:47
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