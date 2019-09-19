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Düğünde kafasına leblebi atan genci öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kavganın, bir gün önce yaşanan "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürüldü.

19 Eylül 2019 Perşembe 13:43
Düğünde kafasına leblebi atan genci öldürdü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kiremithane Mahallesi Haşim Dalgıç Caddesi'nde 3 gün önce çıkan silahlı kavgada Sebahattin Narin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla, gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Narin'i kazayla vurduğunu öne süren zanlı Abdulkadir S. ile olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Doğan B. ve Selim Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, Narin'in gittiği bir sokak düğününde kendisine leblebi attığı iddiasıyla tartıştığı Abdulkadir S. ile bir gün sonra konuşmak için sokakta buluştuğu sırada vurulduğu öne sürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesinde 16 Eylül'de sokakta Sebahattin Narin ile Abdulkadir S. arasında kavga çıkmış, bu sırada Narin tüfekle başından ağır yaralanmıştı. Özel hastaneye kaldırılan Narin kurtarılamamış, Abdulkadir S. ise gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 13:43
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • YusufYusuf57 dk önce
    Sevindirici olan masum birinin olmemis olmasi. 

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