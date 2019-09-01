Düğünde kadına şiddete dikkat çektiler Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bir düğünde, iki genç kız açtıkları pankart ile kadına yönelik şiddete dikkat çektiler.

Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bir düğünde, iki genç kız açtıkları pankart ile kadına yönelik şiddete dikkat çektiler.

Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesinde düzenlenen bir düğüne katılan 2 genç kız, üzerinde ‘Mutluluğa Kurşun Sıkma’ yazan pankartla katıldı.

Bu şekilde son günlerde artan kadın cinayetlerine de farkındalık oluşturmak isteyen gençlerden Azra Öz, “Günümüzde kadına yönelik şiddetlerde artış yaşandı. Kadına şiddete hayır diyoruz, silahlar sussun kadınlar öldürülmesin” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gençlerin bu duyarlılığına destek veren konuklarda, kadına şiddete artık dur denilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.