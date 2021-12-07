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Gündem Düğünde damada öyle bir şey taktılar ki...
Gündem

Düğünde damada öyle bir şey taktılar ki...

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde damada pompalı tüfek takıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:07:00 -
Düğünde damada öyle bir şey taktılar ki...

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir düğünde tepki çeken bir olay yaşandı. Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi.

Merasim sunumunu yapan kişinin, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesi de dikkat çekti. Pompalı tüfek takımına salondakiler alkış tuttu. Damat ve arkadaşları pompalı tüfekle fotoğraflar çektirirken, gelinin gülmediği ve suratının asıldığı da fark edildi. Söz konusu fotoğraflar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

 

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