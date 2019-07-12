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Düğünde bombalı saldırı: 6 ölü, 40 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Paçiragam ilçesinde bir aşiret liderinin oğlunun düğününde düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
Düğünde bombalı saldırı: 6 ölü, 40 yaralı

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, Paçiragam'daki aşiret liderlerinden Malik Tur'un kardeşinin oğlunun düğününde, çocuk yaşta birinin üzerine yerleştirdiği bombayı kalabalığın arasında patlattığını söyledi.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybettiği ifade eden Hogyani, 40 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:03
  1. Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani
  2. Paçiragam'daki aşiret liderlerinden Malik Tur
  3. Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayeti
  4. Paçiragam ilçesi

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