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Düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, kopan kabloların kalabalığın üzerine düşmesi üzerine, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

26 Ağustos 2018 Pazar 10:10
Düğünde ateşlenen silahlar yüksek gerilim hattına isabet etti

 Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Kayabağlar beldesindeki düğünde bazı kişilerin uzun namlulu silahlarla havaya ateş açması sonucu isabet alan yüksek gerilim hattındaki kabloların kalabalığın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kaymakam Aydın, Kurtalan Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, "İlçemiz Kayabağlar beldesinde meydana gelen olay sonucu 6 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünü Diyarbakır'a sevk ettik. Yaralılarımız plastik cerrahi ve yanık tedavisi olan hastaneye gönderildi ve en iyi şekilde bakılacaklar. Diğer yaralılarımızın da tedavileri Siirt'te yapılacak. Hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmamakta." diye konuştu.

Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karatay da düğünlerde ateşli silahlı kullananlara tepki göstererek, şunları söyledi:

"Hepimiz üzüldük. Bu ders olsun bir daha silahların patlamaması için. Duyunca acil olarak hepimiz hastaneye koştuk. Durumları iyi ama yanık ünitesi burada olmadığı için 3 kardeşimizi Diyarbakır'a sevk ettik, 2 tanesi Siirt'te biri burada. İnşallah gerekli müdahaleler yapılacak. Korkulacak bir durum yok. Bundan sonra vatandaşlarımızdan rica ediyoruz silahla kutlama olmaz. Bu tarz hadiseler olduğu için düğün de biter, mutluluk da biter. Onun için bütün vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar, bunlara müdahale etsinler ve kesinlikle bu tür yanlışları yapanları gerekli yerlere bildirsinler. Onlar da gerekli cezayı çeksinler. Biz kesinlikle hem vatandaş olarak hem de yetkili olarak bunların peşini bırakmayacağız."

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 10:10
  1. Diyarbakır
  2. Aydın
  3. Düğün
  4. Siirt
  5. Anadolu Ajansı

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