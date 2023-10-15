Düğünde altın yerine “Katalizör” taktılar

Adana’da bir düğünde damada, kendisi gibi tamirci olan arkadaşları 5 bin TL değerinde "Katalizör" taktı.

Salondakiler bu anlara gülümserken, "Orijinal ve sensörü bile üzerinde" diyen damat da hediyeye teşekkür etti.

Kozan ilçesinde dün akşam dünya evine giren Nazmiye Özkozanoğlu ve İsmail Yavuz çifti düğünde arkadaşlarının ilginç takısı ile karşılaştı. Damadın otomotiv sektöründen olan arkadaşı damada süslediği “Katalizör”ü hediye ederken, salondaki davetliler tebessüm etti.

Damat, 5 bin TL değerindeki katalizörü hediye eden arkadaşına "Orijinal ve sensörü bile üzerinde" diyerek teşekkür etti.