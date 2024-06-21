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Gündem Düğünde acı olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gündem

Düğünde acı olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-06-21 12:58:00 -
Düğünde acı olay! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki çocuk, boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı.

Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. E.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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