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Yaşam 'Düğün yemeğini beğenmedik' diyerek saldırdılar!
Yaşam

'Düğün yemeğini beğenmedik' diyerek saldırdılar!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yemek firmasının yemeğini beğenmeyen düğün sahipleri firma sahibi ve elemanlarına saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 19:13:00 - 2021-09-30 19:16:26

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düğün yemeğini beğenmeyen düğün sahibi aile, anlaştıkları yemek firmanın sahibi ve elemanlarına saldırdı. Firma sahibi ve elemanları saldırıda yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Düğün sahipleri yemeği beğenmedi

Edinilen bilgiye göre, çocuklarını evlendiren aile, düğünde ikram edilecek yemeklerle ilgili bir yemek firmasıyla anlaştı. Düğün merasiminin ardından aile, düğün yemeğini beğenmeyerek anlaştıkları iş yerine geldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

Düğün sahibi, Cizre Dicle Mahallesi’ndeki iş yerinde kısa süre içerisinde firma sahibi ve elemanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Cemal I. ve elemanları saldırıda yaralandı. Yaşanan o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

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