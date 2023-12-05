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Yerel Düğün takılarını Gazze'ye bağışladılar
Yerel

Düğün takılarını Gazze'ye bağışladılar

Yeniakit Publisher
2023-12-05 14:41:00 -
Düğün takılarını Gazze'ye bağışladılar

2 hafta önce evlenen Bilal ve Betül Serra Şahin çifti, düğünde davetlilerin hediye ettiği takıları Umut Kervanı aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

2 hafta önce evlenen Bilal ve Betül Serra Şahin çifti, düğünde davetlilerin hediye ettiği takıları Umut Kervanı aracılığıyla Gazze'ye bağışladı.

Umut Kervanı Genel Merkezine gelerek Vakıf başkanı Cengiz Kurtaran ile görüşen çift, düğünde takılan takıları bizzat teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Yapılan bağışın anlamlı ve güzel bir davranış olduğunu söyleyen Umut Kervanı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, yeni evli çifte teşekkür etti.

İşgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarından önce düğün tarihlerini belirlediklerini söyleyen Bilal Şahin, "Düğünde Gazze'deki kardeşlerimize daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz?' diye düşündük. HÜDA PAR'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımdan etkilenerek böyle bir karar aldık. 150 bin lirayı Umut Kervanı aracılığıyla göndermek istedik. Bu paranın az da olsa Filistin'deki kardeşlerimizin yaralarını sarabileceğini düşündük." dedi. (İLKHA)

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