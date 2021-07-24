Düğün sezonu mobilya sektörünü hareketlendirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 162 bin metrekare alanda 92 mağazayla hizmet veren Dayanıklı Tüketim Malları ve Mobilyacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ni (MOBESKO) ziyaret eden tüketicilerin büyük kısmını, düğün hazırlığı yapan çiftler oluşturuyor. MOBESKO Başkanı Şenol Başoğul, Marmara Bölgesi’ndeki tüm illerden yoğun müşteri çektiklerini ifade etti. Kısıtlamaların 1 Temmuz’da kaldırılmasının ardından işlerin hareketlendiğine işaret eden Başoğul, şöyle devam etti: “Şu anda inanılmaz derecede düğüncü müşterimiz var. Alışveriş yapanların yüzde 75-80’i yeni evlenen müşterilerimiz. Evlenmek isteyenler gelip alışverişlerini yapıyor, ileriye dönük siparişlerini veriyorlar. Biz de yeni modellerimizi düğün alışverişi yapan müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.”