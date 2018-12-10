Düğün konvoyunda PKK paçavrasına gözaltı!
Şanlıurfa'nın Viranşehir'de bir düğün konvoyu araçlara asılan terör örgütü PKK paçavraları nedeniyle durduruldu. Bez parçalarını sallayan 4 kişi gözaltına alındı.10 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının sallandığını fark etti.
Konvoyu durduran ekipler, bez parçalarının bulunduğu 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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