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Yerel Düğün konvoyunda feci kaza
Yerel

Düğün konvoyunda feci kaza

İstanbul Bayrampaşa’da düğün konvoyunda yer alan motosiklet sürücüsü, motorun önünü kaldırmak isterken gelin arabasına çarptı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 16:43:00 -

Olay, geçtiğimiz 11 Şubat’ta saat 12.30 sıralarında Bayrampaşa’da meydana geldi. Sokaktan geçen düğün konvoyunda yer alan bir motosikletli, tek teker şov yapmak istedi. Motosikletin önünü kaldıran sürücü, o anda kontrolü kaybederek hızla gelin arabasına ve park halindeki bir araca çarptı. Kazada gelin ve damat neye uğradığını şaşırırken, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören esnaf yardıma koşarak sürücüyü yerden kaldırdı. Hafif yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen konvoyda yer alan sürücü, aniden motosikletin önünü kaldırıyor. Bu sırada kontrolü kaybeden motosikletli, gelin arabası ve park halindeki bir araca çarpıyor. Gelin arabasından inen damat, yaralı motosikletliye yardım etmeye çalışıyor. Çevredeki esnaf da yardım için olay yerine koşuyor.

Olayı anlatan esnaf Murat Ertürk, “Bir gürültü sesiyle dışarı çıktık. Gelin aracının arkasından gelen motosiklet, park halindeki bir araç ve gelin arabasına çarptı.

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