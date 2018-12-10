Düğün konvoyuna PKK gözaltısı

Şanlıurfa’da düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları sallayan 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis, düğün konvoyunda terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının sallandığını fark etti. Konvoyu durduran ekipler, bez parçalarını üzerinde olduğunu tespit ettiği 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.