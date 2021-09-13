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Yerel Düğün dönüşü feci kaza
Yerel

Düğün dönüşü feci kaza

İzmir’in Bornova ilçesinde, düğün dönüşü meydana gelen kazada 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 03:45:00 -
Düğün dönüşü feci kaza

Kaza, saat 00.15 sıralarında Naldöken Mahallesi Hacılarkırı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen 35 S 1414 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilin içerisinde bulunan Elif A., Seren A., Ezgi A. ve Hande A., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen 110 ekiplerince sıkıştıkları aracın içerisinden çıkarıldı.

Ambulansa alınan yaralılardan Elif A., Seren A., ve Hande A., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Ezgi A., ise Bornova Türkan Özilhan Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, hurdaya dönen araç çekici vasıtası ile bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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