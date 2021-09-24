Düğün-dernek faaliyetleriyle ilgili tesbitler-tavsiyeler

Davete icabet “İslam âdâbı”nın gereğidir. Davete gitmeyip mazeretlere sığınmak, düğün-dernekse hediyesini sonra götürür, tebrik ederim demek, bir ara uğrarım diye geçiştirmek doğru değildir.

Her tip toplantı ve cemiyetler zamanında başlamalıdır. Vaktinde programa başlamama; zamanında gelenlere saygısızlık olduğu gibi, “nasıl olsa geç başlar” düşüncesinin yaygınlaşmasına, böyle bir yanlışın yerleşmesine, teamül haline gelmesine sebep olur.



Bastırılan davetiyelerde “namaz vakitleri”ne azami riayet edilmeli. Bilhassa düğün programları uzun tutulmamalı. Dört-beş saat kim zaman ayırabilir, kim başlanan saatte gelip sonuna kadar bekleyebilir. Zaten insan dikkati ve sabrı da sınırlı değil midir?



İslâmî hassasiyeti olan düğünlerde okunan aşırlar, ilâhiler, yapılan konuşmalar hüzün muhtevalı değil; neşe-sürur verici olmalı cenaze ile düğün fark edilmeli. Nikahla dünya evine girilir; ikramlar yapılır, eğlenilir, dualar edilir, mutluluk, bol çocuk, bereket, dirlik düzenlik istenir. Ancak mevlit okunmaz. Mevlit ve Kuran-ı Kerim okuma, millet olarak bizim kültürümüzde apayrı yeri olan önemli bir geleneğimiz. Ancak yerli-yerinde okunmalı! Ayrıca hiçbir zaman örfler-âdetler dinin yerini almamalı. Dinin sabiteleri ile değişkenleri arasındaki fark unutulmamalı. Dinimizin ruhsat verdiği hususlar uygulamayanlar tarafından “haram” muamelesi görmemeli. Kendi görüş-düşünüş-yetişme veya yetiştirilme tarzımızdan kaynaklanan yapı mutlaka dinî ölçülere göre değerlendirilmeli! Yeni evliler nikâhtan çıkıp düğün-derneğin ardından gerdeğe gireceklerdir. Dindarlık gayretiyle de olsa bu hususta ifrat ve tefride düşülmeyip bizzat Rasulüllah’ın tatbikatına dikkat ve riayet edilmeli, “ölçü ve denge” kaçmamalı.



Toplantının yahut organize edilen programın takdimcisinin şahsiyeti çok önemlidir. Zarif ve latif şakalar, nükteler meclise samimiyet, neş’e, iştiyak verir, dikkatin dağılmasını önler. Ancak basit şakalar, lâubalilikler, seviyesiz hal ve hareketler işin samimiyet ve ciddiyetini zedeler.



Ses ve mikrofon düzeninin iyi olması. Büyük masraflarla meydana getirilen lüks salonlar, düğün-dernek-cemiyetlere tahsis edilen yerler hatta o güzelim camilerde dahi ses düzeni istenilen evsafta değildir. Akustiği güzel, ses şiddeti ve tonu iyi ayarlanmış, mikrofonu parazitsiz, net tınlamayan-vınlamayan bir ses sistemiyle yapılan faaliyetler-programlar zevkle takip edilir. Kapıdaki teşrifatçı elemanlar, gelen misafirleri-dâvetlileri sıcak-samimi bir ilgi ve nezaketle karşılayıp, belirlenen yerlere almalı.



Araba park yeri, giriş-çıkış trafiği, araba park kapasitesi, dikkatle göz önünde bulundurulmalı, gereken tedbirler alınarak izdiham ve tedirginliğe fırsat verilmemeli.



Hususiyle konuşmacılar, vaziyeti idare etme yerine dinleyenlere (asgarî saygının-sevginin gereği olarak) mevzusuna çok iyi hazırlanmalı, cazip orijinal, seviyeli, mesaj ağırlıklı bir “konuşma” yapmalı.



Kolaylaştırıp zorlaştırmamayı, en kolay, en tabii halde, sâde gösteriş ve alayişten uzak, bir Müslüman’a yakışır temsilî durumumuzu unutmadan, yaptıklarımızı elimize-gözümüze bulaştırmadan diğer insanlara örnek olarak organizelerimizi gerçekleştirmeliyiz.