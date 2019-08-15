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Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası tarifi

Kurban bayramı sonrası kurban kesenler kurban etiyle hangi yemeklerin yapılacağını araştırılıyor. Kurban etinden en güzel yapılacak tariflerden biri olan düğün çorbası nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Peki düğün çorbası nasıl yapılır? işte düğün çorbası tarifi...

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:53
Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün çorbası tarifi

Kurban bayramı sonrası kurban kesenler kurban etiyle hangi yemeklerin yapılacağını araştırılıyor. Kurban etinden en güzel yapılacak tariflerden biri olan düğün çorbası nasıl yapılır sorusu merak ediliyor. Peki düğün çorbası nasıl yapılır? işte düğün çorbası tarifi...

Düğün çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler:

350-400 g kuzu gerdan eti
3 yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurta sarısı
Pul biber
2-3 yemek kaşığı tereyağı
Limon suyu

Yapılışı:

Etleri kuşbaşı doğrayarak haşlayalım.

Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikleyelim.

Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlayalım. Bunun için yoğurt ve unu güzelce çırpalım, yumurta sarısını ve az limon suyu ilave ederek iyice karıştıralım.

Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyumuzun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave edelim.

Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbamızı birkaç dakika daha kaynatalım.

Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis yapalım.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Dilerseniz çorbayı içerken sirke de ilave edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:53
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