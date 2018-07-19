Düğmeye basıldı! Emniyette dev operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması emniyete uzandı. Bu kapsamda 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturma kapsamında, 9'u halen görevde komiser yardımcısı olmak üzere, 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
EMNİYETE UZANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması emniyete uzandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY'nin kripto örgüt üyelerine yönelik sürdürülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, bu kez 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi.
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