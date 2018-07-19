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Düğmeye basıldı! Emniyette dev operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen "ankesörlü telefon" soruşturması emniyete uzandı. Bu kapsamda 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Düğmeye basıldı! Emniyette dev operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü 'ankesörlü telefon' soruşturma kapsamında, 9'u halen görevde komiser yardımcısı olmak üzere, 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

EMNİYETE UZANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması emniyete uzandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY'nin kripto örgüt üyelerine yönelik sürdürülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, bu kez 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
  1. Ankara
  2. Cumhuriyet Başsavcısı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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