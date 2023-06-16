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Ekonomi Düğmeye basıldı: Bakanlık müjdeyi duyurdu! Tam 300 milyon TL...
Ekonomi

Düğmeye basıldı: Bakanlık müjdeyi duyurdu! Tam 300 milyon TL...

Yeniakit Publisher
2023-06-16 23:12:00 -
Düğmeye basıldı: Bakanlık müjdeyi duyurdu! Tam 300 milyon TL...

AK Parti hükümetinin vatandaşlara desteği devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, “Uzman Eller” projesi çerçevesinde hibe desteği almaya hak kazanan bin 200 projeye toplamda 300 milyon TL hibe desteği sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde, Türkiye genelinde yürütülen ‘Uzman Eller’ projesi çerçevesinde başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin TL’ye kadar hibe desteği verecek.

Bakanlık tarafından yapılan hibe toplamda 300 milyon TL’yi bulacak. Proje kırsal alanlarda ve mahallelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

En fazla proje kabulü alan il Konya oldu

En fazla proje kabulü alan il, 33 proje ile Konya olurken, sırasıyla 32 proje ile Şanlıurfa, Diyarbakır 28, Ankara 26 ve İzmir’den 25 proje kabul edildi.

Proje çerçevesinde en çok destek sağlanan konularda ise sırasıyla süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, besi sığırı yetiştiriciliği, arı yetiştiriciliği, bal üretimi ve keçi yetiştiriciliği yer aldı.

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