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Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon! 42 kişi gözaltında

PKK terör örgütüne yönelik Van merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

25 Kasım 2018 Pazar 13:52
Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon! 42 kişi gözaltında

Van merkezli 6 ilde, PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 42 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 27 Kasım öncesi eylem planı yaptığını belirlediği şüphelilere dün Van merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler şaşkına çevirdi

Operasyonda toplam 42 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 1 keskin nişancı tüfeği Kanas, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, Kanasa ait 4 şarjör, Kanasa ait 239 fişek, Kalaşnikof tüfeğe ait 5 şarjör, 81 fişek, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları ile ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili araştırmanın devam ettiği belirlendi. Operasyonla ilgili 3 kişinin daha arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:52
  1. Van
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Ağrı
  6. Adana
  7. Terörle Mücadele
  8. PKK operasyonları
  9. PKK
  10. Gözaltılar var
  11. Terör operasyonu

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