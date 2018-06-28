Düğmeye basıldı! 18 ilde dev operasyon

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 24 muvazzaf asker hakkında gözaltına kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Hatay merkezli 18 ilde düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında firari 4 askerin arandığı öğrenildi.