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Siyaset Düğmelere dikkat kesilin! Mansur Yavaş’ı ilk kez böyle göreceksiniz
Siyaset

Düğmelere dikkat kesilin! Mansur Yavaş’ı ilk kez böyle göreceksiniz

Ekrem İmamoğlu ile birlikte solak kesimin pohpohladığı isimlerden birisi olan ve bu sayede Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın çektirdiği bir fotoğraf "Allah Ankaralının yardımcısı olsun!" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 12:04:00 - 2022-05-08 12:05:47
Düğmelere dikkat kesilin! Mansur Yavaş’ı ilk kez böyle göreceksiniz

Solak kesim tarafından yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile birlikte parlatılan, ancak göreve geldiğini günden bu yana heykel dikmekten öte hiç bir icraatte bulunmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çektirdiği bir fotoğraf alay konusu oldu.

Ankara'da dişe dokunur bir icraatte bulunmayıp bol bol reklam yapan Mansur Yavaş, çektirdiği bir fotoğrafta giydiği hırkanın düğmelerini yanlış ilikledi.

"Allah Ankaralının yardımcısı olsun!"

Yavaş'ın fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, özel hayatında bu kadar özentisiz olan birinin başkenti nasıl yönettiği sorusu akıllara geldi.

Yavaş'ın trajikomik karesi "Allah Ankaralının yardımcısı olsun!" yorumlarına neden oldu.

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