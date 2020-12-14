Düdüklüde makarna pişer mi? | Düdüklü tencerede soslu makarna tarifi
Düdüklü tencerede makarna tarifi | Düdüklü tencere hanımların işlerini kolaylaştıran araçlardan biridir. Etten, bakliyata kadar pe çok yemeğin pişirildiği düdüklüde makarna yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, düdüklü tencerede makarna olur mu? | Düdüklü tencerede makarna nasıl pişirilir? | Düdüklü tencere makarna yapılışı
Zaman tasarrufunun yanı sıra leziz yemekler hazırlamak için düdüklü tencere hanımlar için son derece kıymetlidir. Pek çok kişi düdüklü tencerede makarna hazırlanıp hazırlanmayacağını araştırıyor. Peki, düdüklüde makarna nasıl olur?
Düdüklü tencerede soslu makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna
- 1,5 litre soğuk su
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 adet domates rendesi
- 1 kase kaşar peyniri
- Çeyrek çay bardağı yağ
- Tuz
Düdüklü tencerede soslu makarna nasıl yapılır?
Öncelikle tencereye yağı ve salçayı alıp kavurun.
Salçanın kokusu çıkınca domatesleri ve çiğ makarnayı ekleyip karıştırın.
Son olarak tuz ve soğuk suyu ilave edip düdüklünün kapağını kapatın.
Yaklaşık 5-6 dakikada makarnanız pişecektir.
Servis aşamasında makarnanızın üzerine kaşar rendesi gezdirebilirsiniz.
Afiyet olsun.