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Dudu Kadın Çarşısı Akşehir'e değer katacak

Akşehir Belediyesi yatırım projeleri kapsamında ilçe merkezinde yer alan eski hal binasının yerine yapımına başlanılan 5 bloklu Dudu Kadın Çarşısı inşaatı hızla devam ediyor.

05 Mart 2019 Salı 20:17
Dudu Kadın Çarşısı Akşehir'e değer katacak

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya yaptığı açıklamada, “Akşehir Belediyemizin önemli yatırımlarından biri olan Dudu Kadın Çarşı’mız 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip olup, projenin maliyeti KDV dâhil toplam 22 milyon liradır. Bu yıl bitirilmesi planlanan projemiz bünyesinde 71 adet işyeri, 40 adet büro ve çalışma alanları bulunuyor. Ayrıca kapalı otoparkımız da bulunmaktadır.

BU YIL TAMAMLANMIŞ OLACAK

İnşaatımızın tamamlanma seviyesi şu anda yüzde 55 civarındadır. Burada daha önce 1950’li yıllarda inşa edilmiş bir hal binası vardı. Bu hal binasının çalışma alanında sebze hali vardı ama iyice köhneleşmiş, Akşehir’imize yakışmayan kötü görünümlü bir ortamı vardı. Kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında Akşehir’imize güzel ve fonksiyonel bir çarşı kazandırmak için yola çıktık. İnşallah 2019 yılı içerisinde bu projemiz tamamlanmış olup, Akşehir halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır. Ben şimdiden çarşımızın hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Başkan Akkaya, 31 Mart tarihindeki yerel seçimlerin ardından hemşehrilerinin teveccühü ile göreve devam etmesi halinde birçok güzel proje ve hizmeti Akşehirlilerle buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizerek “Akşehir’imiz için birçok güzel projemizle değerli hemşehrilerimizin hizmetine talibiz. 31 Mart’ta teveccühleri ile göreve devam etmemiz halinde Akşehir’imizi daha güzel, daha prestijli bir kent haline getirmek için şimdi olduğu gibi gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 20:17
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