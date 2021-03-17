Dudove nasıl yapılır? Boşnak şekerparesi tarif
Dudove yapılışı | Dudove bir diğer ismiyle Boşnak şekerparesi yapmak isteyenler tam ölçüyü araştırıyor. Peki, dudove nasıl yapılıyor? Tam ölçülü dudove tarifi
Sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek Boşnak şekerparesi hazırlamaya ne dersiniz?
Dudove tarifi
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 2 Türk kahvesi fincanı şeker
- 2 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay kaşığı karbonat
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 4 su bardağı un
Şerbet için:
- 4 su bardağı su
- 3 su bardağı şeker
Süslemek için:
- Fındık
Dudove nasıl yapılır?
Öncelikle şerbeti hazırlayarak işe başlayın. Şeker ve suyu ocağa alıp kıvam alıncaya kadar kaynatın.
Kıvam alan şerbetin altını kapatıp soğumaya bırakın.
Hamur malzemelerini bir karıştırma kabına alın ve iyice yoğurun.
Ele yapışmayan bir hamur elde etmeniz gerekiyor bu sebeple unu azar azar eklemeniz önemli.
Tatlıların üzerine fındıklar dizin.
Tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınız tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.
Tatlı şerbeti çekince servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.