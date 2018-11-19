Dudak uyuşması ciddi bir belirti

Alt dudağın uyuşmasının yanı sıra dudağın tamamında da uyuşma meydana gelebilir.

Aslında çoğu insanın önemsemediği alt dudak uyuşması önemli bir hastalığın belirtisi olabilir.

Akut veya kronik olarak görülebilir. Dudak uyuşması karakteristik bir hastalıktır. Bu sebeple hastanın uzman doktorlar tarafından muayene edilmesi gerekir.

Daha çok kimlerde?

Bu hastalık çoğunlukla 20-40 yaşlarındaki kadınlarda görülür. Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişi bu hastalıktan muzdariptir.

Bu uyuşmalar temel olarak beyinde oluşmuş sinsi bir tümörden kaynaklı olabilir.

Bunun yanında

böcek ısırmaları,

nörolojik etkiler,

stres

veya kullanılan bir kozmetik üründe yan etkiden kaynaklanabilir.

Derin ve Hızlı solunum:

Stres ve kaygıdan kaynaklanan hızlı ve derin solunum, dudak uyuşmasının sebeplerinden biridir.

Kalsiyum eksikliği: Birçok yan etkinin yanında dudak uyuşmasına da sebep olabilir.

Geçici iskemik atak:

Kan pıhtılaşması sebebiyle beyine giden kanın geçici olarak durması olayına atak denir. Bu olay inmenin ön belirtisidir ve dudak uyuşmasına sebep olur.

Periferik nöropati:

Bu hastalığın en önemli belirtilerinden biridir.

Deniz ürünleri zehirlenmesi:

Toksin içeren su altı bitkileriyle beslenen küçük balıkların yenilmesiyle ciguatera zehirlenmesi olur ve bu dudak uyuşmasının bir başka sebebidir.

Diğer sebepler

Şeker hastalığı belirtileri ve süreci

Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi olabilir

Diş ve çene ameliyatları sonrasında geçici olarak yaşanabilir

Hipertansiyon hastalıkları

Dil ve ağız içerisinde yaşanan uyuşmalar

Kandaki düşük kalsiyum miktarına bağlı olarak ortaya çıkan tetani hastalığı

Tedavisi

Sebebi çok olan bir hastalık olduğundan, altta yatan sebep bulunarak tedavi edilebilinmektedir. Bu anlamda uzman bir nörologdan destek almak gerekir.

Eğer uyuşma sebebi ciddi bir hastalık değilse evde birkaç basit yöntemle atlatılabilir.

Alt dudak uyuşmasına karşı evde alınabilecek önlemler



Soğuk havadan kaynaklanan alt dudak uyuşmasında vazelin kullanımı meydana gelen uyuşmaya karşı uygulanabilecek en etkili yöntemdir.

Alt dudak uyuşması sorunu yaşayan insanların içinde karbondioksit bulunan yani kola ve benzeri gazlı her türlü içeceği içmemesi gerekir.

Uyuşmanın bir alerjik reaksiyondan kaynaklanma ihtimalinde, bunu tetikleyebilecek yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Uyuşma bir ilacı kullanmaya başladıktan sonra başladıysa; durum derhal doktora söylenmelidir.