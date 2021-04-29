Dudak kenarı yarası neden olur sorusu ağız kenarında yara şikayeti olan kişiler tarafında merak konusudur. Ağız kenarında çatlaklar ve buna bağlı olarak acı hissi meydana gelmesi demir, B vitamini eksikliği ve çinko eksikliğini kapsayan vitamin eksikliklerinden dolayı ortaya çıkmaktadır.

Dudak kenarı yarasına ne iyi gelir?

İşte dudak kenarındaki yaralara iyi gelen bitkisel çözüm yöntemleri:

Mikroplar ya da akne nedeni ile sık sık dudak yaraları ve bu bağlamda iltihaplanmalar meydana gelir. Ayrıca yaraların meydana geldiği dudaklarda gerilmeler ve çatlamalar kaçınılmazdır. Bu noktada yararlanabileceğiniz doğal yöntemlerin başında zeytinyağı gelmektedir. Dudağınızı en iyi şekilde nemlendirmek, acı hissini azaltmak ve yaraları tedavi etmek için günde 2 defa zeytinyağı uygulayabilirsiniz.

Dudak kenarlarında rahatsız edici yaralar için kullanabileceğiniz iyi bir nemlendirici ise vazelindir. Yaranın üzerine 510 dakika nazikçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Dudaklarda yara oluşmasının nedenlerinden biri de dudaklarda ölü hücre birikmesidir. Zamanla biriken bu ölü deriler atılmadığında dudaklarda pürüzlü bir görünüme ek olarak yaralar oluşabilir. Bu bağlamda dudaklarınıza uygulayacağınız peeling yöntemi pürüzsüz ve bakımlı dudaklara sahip olmanıza yardımcı olurken yara riskini de ortadan kaldırmaktadır. Bunu için şeker ile dudaklarınızı nazikçe ovmanız gerekiyor, ancak şeker yapısı ile dudaklarınızda acı hissine neden oluyorsa biraz bal ilave ederek ovma esnasında meydana gelecek acı hissini en aza indirebilirsiniz.

Dudaklarınızdaki yaraları gidermek, daha parlak ve canlı dudaklara sahip olmak istiyorsanız haftada en az 2 defa E vitamini yağı uygulayabilirsiniz.

Doğal aloe vera jeli dudaklardaki yaraları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda iltihap oluşumunun önüne geçer. Dudaklarınızı derinlemesine nemlendirmekte de üstün bir yeteneğe sahiptir. Bu açıdan aloe vera jelini bitkiden çıkarın ve dudaklarınıza uygulayın.

Düzensiz beslenme ve vitamin eksikliklerinden kaynaklanan dudak yaralarında kullanabileceğiniz diğer bir yöntem ise karbonattır. Bir miktar karbonotu yaranın olduğu bölgeye sürün ve nazikçe ovun. Bu yöntem sayesinde dudak yaralarınızın hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayabilirsiniz.