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Gündem Dubaili dünya devi şirketten çok konuşulacak Türkiye hamlesi! Oraya talip oldular
Gündem

Dubaili dünya devi şirketten çok konuşulacak Türkiye hamlesi! Oraya talip oldular

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:34:00 -
Dubaili dünya devi şirketten çok konuşulacak Türkiye hamlesi! Oraya talip oldular

Dubai merkezli DP World, İzmit Körfezi’ndeki Evyap Limanı’nı satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DP World FZE, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.'nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere başvuru yaptı.

Dubai merkezli DP World, İzmit Körfezi’ndeki Evyap Limanı’nı satın almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, DP World FZE, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnşaat A.Ş.'nin belirli hisselerini ve tek kontrolünü devralmak üzere başvuru yaptı.

Ülkenin 4. büyük özel limanı unvanına sahip Evyapport, kişisel bakım ve temizlik ürünlerine dair markalarla tanınan Evyap Grubu tarafından 2004’te kuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Evyapport’a talip olan DP World, ülkede Yarımca Limanı’nda faaliyetlerini sürdürüyor. DP World Yarımca Limanı'nın Mayıs 2016'daki resmi açılışına dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı. 2017’de Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı'nın geçen günlerde Körfez ülkelerine satışı gündeme gelmişti.

DP World'den açıklama 

DP World’den yapılan yazılı açıklamada, işlemlerin tamamlanmasının ardından DP World’un Evyap Limanı’nın yüzde 58’ine, Evyap’ın ise DP World Yarımca’nın yüzde 42’sine sahip olacağı belirtildi.
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Konteyner limanlarının geliştirilmesine ve Marmara Bölgesi’ndeki ticaret altyapısını geliştirmeyi ve büyütmeyi amaçlayan ortaklıkta yeni işletme DP World Evyap olarak adlandırılacak.

Süreç hakkında Rekabet Kurumu’nun değerlendirmesi devam ediyor.

 

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