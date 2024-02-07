Dubai'de Türkiye'nin ilk mücadele eden Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te hamlesi: 3. oldu!
Dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen SWAT Challenge 2024 finallerinde Türkiye'nin Türk Özel Harekat Polisi üçüncü oldu. Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından detaylar merak edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünyanın birçok ülkesinden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" finallerinde Türk Özel Harekat Polis timi, dünya üçüncüsü oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde 48 ülkeden polis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen "SWAT Challenge 2024" final yarışları yapıldı.
Dubai kentindeki Al Ruwayyah'daki Training City'de düzenlenen yarışlarda, aralarında Türk Özel Harekatı'nın de bulunduğu ekipler, taktik, saldırı, kurtarma, yüksek kule ve engelli parkur olmak üzere beş ana kategoride mücadele etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen ‘SWAT Challenge 2024’ yarışmasında, Türk Özel Harekat Polisi 3. oldu.
İlk 3 derece şu şekilde:
1- Kazakistan Sunkar Takımı
2- Kazakistan Sarder Takımı
3- Türk Özel Harekatı - A Takımı
Türk Özel Harekat Polis timi, SWAT Challenge 2024'te üçüncü oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Teknoloji
Türkiye'nin KARAOK'u hikayesi artık geliyor! 'ABD'li Javelin'e ciddi rakip olacak'! Dünyaya cevap verdi
Ekonomi
Evde bakım maaşı! Evde bakım aylığına ne kadar zam geldi, ne kadar, kaç TL? Evde bakım maaşı yatan iller
Aktüel
Karadeniz bölgesinde müthiş keşif: Hayalet ağ ararken bulundu! 50 metre derinlik ve 53 metre uzunluğunda
Ekonomi
BAE Türkiye'ye duyurdu: Türkiye'den satın aldığı ürünler dışında onu satın almak istiyor! Yatırım yapabilir!
Ekonomi
Benzin ve motorin! Akaryakıt fiyatlarının güncel fiyatları: petrol fiyatı tahmini aşağı yönlü! (7 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları)