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Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de

FETÖ tarafından hedef gösterilen ve Amerika’nın kuklası Dubai’de CIA ajanları tarafından gözaltına alınan Türkmen-Der eski Genel Başkanı ve işadamı Mehmet Ali Öztürk 7 aydır esir muamelesi görüyor.

28 Ağustos 2018 Salı 12:22
Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de

İslam coğrafyasında yaptığı yardım faaliyetleri nedeniyle FETÖ’nün hedef tahtası haline gelen ve CIA ajanları tarafından Dubai’de gözaltına alınan Türkmen Der eski Genel Başkanı Mehmet Ali Öztürk’ten 7 aydır haber alınamıyor. İnsani yardım faaliyetleriyle bilinen ve ümmet coğrafyasında sevilen bir isim olan Öztürk, Dubai yönetimince adeta esir muamelesine tabi tutuluyor.

SUÇSUZ YERE TUTUKLU

Konu ile ilgili Akit’e konuşan Öztürk’ün eşi Emine Öztürk, “Hiçbir suçu olmadığı halde esir muamelesi görüyor. Elimiz kolumuz bağlandı bekliyoruz” dedi. Eşinin aklının Türkiye’de olduğunu kaydeden Öztürk, “En son aramasında bana, ‘çok kısa olarak Türkiye’yi anlat’ dedi. Ben de 10 saniye içerisinde ne anlatabilirsem anlattım. O durumda bile eşimin aklı Türkiye’de” ifadelerini kullandı. Eşinin durumundan endişe duyduğunu kaydeden Öztürk, “Eşimin psikolojisinin iyi olmadığını anlıyorum. Suçsuz yere Dubai’de tutuklu bulunuyor. Onların yetkilileri hiçbir şekilde bilgi paylaşmıyor” şeklinde konuştu.

ELÇİLİKLE BİLE GÖRÜŞTÜRMÜYORLAR

Eşiyle düzenli telefon görüşmeleri yapamadığını söyleyen Öztürk, “Canları isterse aratıyorlar. Bazen bir ayda bir defa arayabiliyor. İki ayda hiç görüşmediğimiz zamanlar. Çok da rahat konuşamıyoruz. Anladığım kadarıyla başında biri oluyor” dedi. Eşinin Türk elçilik yetkilileriyle de görüştürülmediğini vurgulayan Öztürk, “Eşimi tutuklayanlar hiçbir şekilde bilgi paylaşmıyor. Türk elçilik yetkilileriyle bile görüştürmediler. Eşimin dünya ile tek bağlantısı benim. Türk Dış İşleri oldukça ilgileniyor. Lakin eşimin bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum” ifadesini kullandı.

AKİT GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz Akit, Öztürk’ün tutukluluğunu, 5 Martta yayımladığı “FETÖ hedef gösterdi CIA gözaltına aldı” başlıklı haberle kamuoyuna duyurmuştu. Akabindeki süreçte Öztürk’ün durumu ile yakından ilgilenen Akit, 11 Temmuz da yayımladığı haberde ise “FETÖ’nün hedef gösterdiği Öztürk Dubai’de esir” başlıklı haberiyle konunun takipçisi olmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:22
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  3. fetö
  4. Mehmet Ali Öztürk

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