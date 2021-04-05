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Dünya Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!
Dünya

Dubai'de çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı!

BAE'nin Dubai Emirliği'nde bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmaya çıplak poz veren kadınlar polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:45:00 - 2021-04-05 16:53:50

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai'de bir gökdelenin balkonunda ünlü bir firmanın çekimleri için çıplak poz veren kadınlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Çıplak poz verdiler

Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelenin balkonunda çıplak poz veren bir grup kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Dubai polisi, yapılan açıklamada, 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığını ve savcılığa sevk edildiklerini belirtti.

Yerel medya da bir grup kadının, ünlü bir firmaya ait çekimleri nedeniyle çıplak poz verdiğini aktardı.

Para ve hapis cezası

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Ayrıca yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının da hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği belirtildi.

 

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