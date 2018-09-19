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Dubai Şeyhi Marmaris'te! Lüks yatı için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 270 milyon pound değerindeki 'Radiant' adlı lüks yatına, 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yapıldı. Ayrıca yapılan 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle birlikte harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 21:01
Dubai Şeyhi Marmaris'te! Lüks yatı için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün öğle saatlerinde, Marmaris'teki gümrüklü limana demir attı.

130 BİN LİTRE YAKIT İKMALİ

İzmir'in Aliağa ilçesinden getirtilen tankerlerle lüks yata, 130 bin litre 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yaptı.

5 MİNİBÜS DOLUSU YİYECEK

Ayrıca 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İkmal ardından mürettebat mega yattaki yelkenli, sürat teknesi ve jet ski gibi spor aletlerini çıkartarak bakımlarını yaptı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütüldüğü görüldü.

DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLERİNDEN

Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim, akrabalarının yanı sıra ortak iş yaptığı İtalyan ve Hindistanlı misafirleri olduğu bildirildi.

270 milyon pound değerindeki muazzam yat, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor.

ROTASININ NERESİ OLDUĞU AÇIKLANMADI

Mega yatın ikmal ardından rotasının neresi olduğu hakkında bilgi verilmedi. Lüks yatın fotoğrafını çekmek için gelen tekne ve yatlar güvertede bulunan güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 21:01
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