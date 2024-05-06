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Gündem Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü
Gündem

Duayı duyunca çıldırdı! 2024’te CHP zulmü

Yeniakit Publisher
2024-05-06 12:53:00 -

Seçim sürecinde İslam’a saygılı görünen ve mütedeyyin kesime yaranmak için maske takan CHP, seçimlerden sonra Müslümanlara yönelik zulme aynen devam ediyor.

 yeniakit.com.tr 

Seçim sürecinde mütedeyyin kesimden oy devşirebilmek için kırk takla atan ve İslam’a saygılı bir imaj çizen CHP, istediğini aldıktan sonra yüzündeki maskeyi söküp attı. Medeniyeti İslam düşmanlığı zanneden CHP’lilerin 100 yıldır Müslüman Türk milletine reva gördüğü zulüm, İzmir’de bir kez daha gözler önüne serildi. Tek parti dönemindeki İslam karşıtlığını bugün yerel boyutta devam ettirebilen CHP’liler, bu kez Karşıyaka’da, bir çiftin ve yakınlarının en mutlu gününde mide bulandıran bir rezalete imza attı.

“Dua edemezsiniz”

Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde, oğlunun nikah merasiminde dua etmek isteyen Fevzi Zülaloğlu isimli hoca, görevli nikah memuru tarafından susturulmaya çalışıldı.

Dua esnasında nikah memuru, “Burada medeni nikah kıyılıyor, dua edemezsiniz” diyerek hazımsızlığını gözler önüne serdi.

Bu hadsizliğe aldırmayan Zülaloğlu dua etmeye devam edince, nikah memuru salonu terk etti. Giderken mikrofonu da hocanın elinden aldı.
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Duayı müzikle bastırmaya çalıştılar

Nikah memurunun akılalmaz tavrı salondan çıktıktan sonra da devam etti. Defolup sahne arkasına çıkan memurun ardından yüksek sesle müzik çalınmaya başlandı. Müzik sesiyle duayı bastırmaya çalışan CHP’lilerin küstahlığı, “CHP’de değişen hiçbir şey yok” dedirtti.

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Yorumlar

Mehmet

Takke düştü kel göründü seçimden önce kimisi helalleşiyor kimisi yasin okuyordu noldu bunlara eee her şey aslına rücu ediyor
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