Dualarla uğurlandı! Eski Rize Belediye Başkanına veda

Hızır Hop için, iki dönem görev yaptığı Rize Belediyesi önünde tören düzenlendi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, törende yaptığı konuşmada, Hızır Hop’un, Rize’ye güzel hizmetler ettiğini söyledi. Eski Rize Milletvekili Ahmet Kabil ise Hop’un vefatından üzüntü duyduğunu dile getirerek, kendisiyle uzun yıllar beraber çalıştığını kaydetti. Hızır Hop’un cenazesi daha sonra Rize Sahil Camii’ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, oğlu Celal Hop ve yakınları taziyeleri kabul etti. Merhum Rıza Hop’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağdatlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına dualarla defnedildi.