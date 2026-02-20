  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın Cinayetleri ve Şiddet İstatistikleri: Seküler ülkeler Müslüman ülkeleri katlıyor! Maneviyatı hedef alıp sinsi sinsi ilerliyorlar! İşte Ramazan’da yaygın siber tuzaklar AK Partili vekilin kanalında olay “Erdoğan” şakası! Sunucuların ikisi de ne yapacağını şaşırdı Ramazan Ayı'na "Terör" Diyen Sapkın Azgınlık! Sosyal Medyada Kutsallarımıza Alçak Saldırı İçişleri Bakanlığı açıkladı: 15 ilde 15 farklı suç örgütüne operasyon! 140 şüpheli yakalandı! “Maaş katlama taktiği” olarak biliniyordu… Son verildi! Ekrem, sıradan bir tutuklu! Silivri yol geçen hanı olmayacak Milli iradeye parmak sallayan seküler yobazlar yargılansın! Ülke babanızın çiftliği değil Çin, Uygur çocuklarını asimile ediyor Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü
Yerel Dualar kabul oldu, bu kez şükür için toplandılar
Yerel

Dualar kabul oldu, bu kez şükür için toplandılar

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Dualar kabul oldu, bu kez şükür için toplandılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kuraklığa karşı edilen yağmur duaları sonrası kış bol yağışlı geçti. Bu kez Beyşehirliler şükür duası için bir araya geldiler.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışların ardından vatandaşlar, Beyşehir Gölü kenarında şükür duası yaptı.

Göl kenarındaki Köprübaşı mevkisinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

 

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl etkili olan yağmur ve kar bereketine şükretmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Yağışların göl ve bölge için büyük önem taşıdığını ifade eden Bayındır, "Beyşehir Gölü'nün eski güzelliğine kavuşmasını temenni ediyoruz. Yağışlar, dağlık alanlardaki düdenler ve su kaynakları üzerinden göle katkı sağladı." dedi.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın duasının ardından rahmet ve bereketin devam etmesi için kurban kesildi.

Şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Dünya

Şiddetli yağış hayatı felç etti! 30 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Ülkede vatandaşlar panik halinde! Aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu
Ülkede vatandaşlar panik halinde! Aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu

Dünya

Ülkede vatandaşlar panik halinde! Aşırı yağışlar dev obruk oluşturdu

Şiddetli yağış sebebiyle eğitime ara!
Şiddetli yağış sebebiyle eğitime ara!

Eğitim

Şiddetli yağış sebebiyle eğitime ara!

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı
Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Yerel

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23