Dua! Ey Rabbim!

Ey Rabbim! Beni ve aile efradımı, onların yaptıkları kötülüklerden kurtar.

Ey Rabbim, fesad çıkaran kavme karşı bana yardım et.

Ey Rabbim, beni namazı dosdoğru, mükemmel şekilde kılan bir insan yap. Zürriyetimden de böyle olan insanlar yarat.

Ey Rabbimiz, duamı kabul et. Ey Rabbimiz, kıyametin kopacağı günde beni, ana ve babamı ve müminleri bağışla.

Ey Rabbim! Bana, hakkı batıldan ayıran bir hüküm verme kudreti ve hikmet nasib et ve beni Salihlerin arasına kat. Beni insanların tekrar diriltilecekleri günde rezil, rüsvay etme.

Ey Rabbim, mağfiret buyur (günahlarımı bağışla), merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.