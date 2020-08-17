Ya Rabbi! Sana Peygamberimin Taif dönüşü Ebu Kubeys’in tepesinde, giremediği Mekke’sine dönerek yaşlı gözlerle yaptığı dua ile yakarıyoruz:

Allah’ım! Kuvvetimin tükendiğini Sana arz ediyorum. Gücümün azaldığını, İnsanların gözünde küçük düştüğümü Sana şikayet ediyorum.

Ya Erhamerrahimin! Sensin ezilmişlerin Rabbi! Sensin benim Rabbim! Beni kimlerin eline bıraktın? Bana gaddarlık yapan yabancıların eline mi? Yoksa davamı ipotek edecek bir düşmana mı? Eğer Sen bana gücenmedinse, kesinlikle bunlara aldırmıyorum. Lakin iyiliğin beni rahatlatacaktır. Senin nuruna sığınırım; karanlıkları aydınlatan nuruna, Dünya ve ahiretimi aydınlatacak nuruna… Gelecek gazabın, bana ulaşacak öfkenden kaçıp kurtulacak bir sığınak arıyorum. Sana sığındım, yeter ki razı ol! Güç ve kuvvet Sendendir, yalnız Senden!”