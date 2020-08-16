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İSLAM

Dua

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur, "Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım.Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar." (Bakara Suresi, 186)

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:24:00 -
Dua

Yâ Râb! Dünyada da ahirette de senden afiyet isterim.

Yâ Râb! Senden dinim, dünyam, ehlim ve malım için afv ve afiyet isterim. Anılması ayıp olan ayıp ve taksirimi ört, korktuğum şeylerden beni emin kıl.

Yâ Râb! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelen şerlerden beni koru! Altımdan gelip beni helâk edecek şeyden de Senin azametinle Sana sığınırım.

Rabbimiz bizleri, şeytandan, fitneden, fesaddan, cehaletten berî kılıp, karşılaşacağımız zorlu imtihanları başaran, sabır ve şükür ehli kullarından eylesin..

Allah’ım! Ömrümün sonunu (ömrümün) en hayırlısı, amellerimizin sonunu (amellerimin) en hayırlısı yap ve günlerimin en hayırlısını da Sana kavuştuğum gün yap.

Ey Rabbimiz, biz inandık, bizim günahlarımızı bağışla. Ve bizi ateş (cehennem) azabından koru.

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