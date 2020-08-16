Yâ Râb! Dünyada da ahirette de senden afiyet isterim.

Yâ Râb! Senden dinim, dünyam, ehlim ve malım için afv ve afiyet isterim. Anılması ayıp olan ayıp ve taksirimi ört, korktuğum şeylerden beni emin kıl.

Yâ Râb! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelen şerlerden beni koru! Altımdan gelip beni helâk edecek şeyden de Senin azametinle Sana sığınırım.

Rabbimiz bizleri, şeytandan, fitneden, fesaddan, cehaletten berî kılıp, karşılaşacağımız zorlu imtihanları başaran, sabır ve şükür ehli kullarından eylesin..

Allah’ım! Ömrümün sonunu (ömrümün) en hayırlısı, amellerimizin sonunu (amellerimin) en hayırlısı yap ve günlerimin en hayırlısını da Sana kavuştuğum gün yap.

Ey Rabbimiz, biz inandık, bizim günahlarımızı bağışla. Ve bizi ateş (cehennem) azabından koru.