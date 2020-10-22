DÜ Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi

DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde hizmete giren Organ Nakli Merkezinde ilk defa yapılan organ nakli operasyonunun başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Organ Nakli Merkezinin nakil ihtiyacı bulunan hastaların Düzce dışında başka illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı belirtildi.

Tam donanımlı merkezde alanında uzman doktorlar ve ekibi tarafından başarı ile gerçekleştirilen organ nakli operasyonu sonrası hastaların yeniden yaşama tutunabildiği vurgulanan açıklamada, "2019 yılından bu yana kronik böbrek yetmezliği bulunan ve diyaliz tedavisi gören İsmail Akyüz'e (59), Düzce Üniversitesi Hastanesinde ilk kez kadavradan yapılan bağış neticesinde böbrek nakli gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, merkezin kurulmasının ve faaliyetinin sürdürülmesinin bir ekip işi olduğunu kaydederek "Yaklaşık 2,5 yıldır bu süreçle uğraşıyoruz. Şu anda İstanbul ve Ankara arasındaki tek faal organ nakli merkezi olarak ilk böbrek naklimizi yapmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hastamızı ziyaret ettik, genel durumu gayet iyi. Kendisini en kısa zamanda sağlıkla buradan taburcu etmeyi ümit ediyoruz. Bu hizmeti burada verebiliyor olmak bölgemiz için çok büyük bir kazanç. Bunun sürdürülebilir olması çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

- "Düzce'de bu hizmeti kesintisiz vermeye devam edeceğiz"

DÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay da Organ Nakli Merkezini hizmete sokarak bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Biz hastane olarak organ nakli merkezi kurulması için tüm yasal prosedürleri yaklaşık 6 ay kadar önce tamamladık. Aldığımız ruhsatta karaciğer ve böbrek nakli yapabilecek fırsata sahibiz. Uygun donör ve alıcı bulunmasıyla ilk nakli de gerçekleştirdik. Ekibin tamamına çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Düzce'de bu hizmeti kesintisiz vermeye devam edeceğiz."

- "Yaklaşık 3 saatlik bir sürede nakil işlemini gerçekleştirdik"

DÜ Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker de nakil ve operasyon süreci hakkında şunları ifade etti:

"16 Ekim 2020 tarihinde Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) tarafından, koordinatörümüze Bursa Şehir Hastanesinde 49 yaşında bir kadavra donör olduğu bildirildi. Kadaverik donörün bilgileri tarafımızca değerlendirilerek uygun bir donör olduğuna karar verildi. Takiben alıcı seçimi için gerekli testler yapılarak uygun alıcı belirlendi. 17 Ekim 2020 tarihinde, saat 07.35'te alıcının ameliyatına başladık ve saat 10.45 sıralarında nakil işlemini tamamladık. Yaklaşık 3 saatlik bir sürede nakil işlemini gerçekleştirdik."

İlerleyen süreçte Organ Nakil Merkezi olarak karaciğer ve devamında canlı vericili böbrek nakilleri yapmayı planladıklarını aktaran Peker, bu hastaların artık başka merkezlerin listelerinde beklemelerine gerek kalmadığını vurguladı.

Böbrek nakli sonrası hem sağlığına kavuşmanın hem de diyalizden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan İsmail Akyüz de emeğe geçenlere teşekkür etti.



