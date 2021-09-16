DÜ öğretim elemanı alıyor
Düzce Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 30.09.2021 tarihine kadar ilana çıkılan akademik birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve yanlış birime gönderilen evraklar kabul edilmeyecek.
Ön Değerlendirme Sonuçları 05.10.2021 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.
Giriş Sınavları 08.10.2021 tarihinde saat 14:00‘de başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 12.10.2021 tarihinde www.personel.duzce.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.
5- Başvuru için gereken evraklar;
- Dilekçe (www.personel.duzce.edu.tr adresinden ulaşabilir.)
- Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin fotokopisi
- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e-Devlet çıktısı
- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi
- İlan şartlarında var ise usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.
- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
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