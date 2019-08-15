0553 313 94 23

DTSO’dan 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan (KKA) alınan teknik destek ve KOSGEB iş birliği ile 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
DTSO’dan 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan (KKA) alınan teknik destek ve KOSGEB iş birliği ile 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi.


DTSO 2010 yılından itibaren başlattığı eğitim programlarında bugüne kadar 5 bin 108 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi. Son olarak da KKA ve KOSGEB iş birliği ile 10 ilçede 540 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verdi. Eğitim alanların yüzde 30’unu kadınlar oluşturdu.


DTSO tarafından kurulması planlanan Girişimcilik Destek Merkezi’nde de iş kurmak isteyen kişilere yönelik destekleyici eğitimlerin, danışmanlık, mentörlük desteği sunulması, yeni ve yenilikçi iş alanlarında iş kurma süreçlerinin desteklenmesinin ön görüldüğü kaydedildi.



2020 yılında Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi faaliyetlerine başlıyor


Sunduğu hizmeti sürekli hale getirmek isteyen DTSO tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KKA desteği ile Girişimcilik Destek Merkezi kuruluyor. 2020 yılında faaliyete geçmesi planlanan merkezin temel amacının da ilde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, kendi işini kurmak isteyen yeni ve yenilikçi iş fikirlerine sahip özellikle kadınlar ve gençlerin iş kurma süreçlerinin düzenli olarak desteklenmesi ve sürekli hizmet sunumu hedefleniyor. Merkez bünyesinde yenilikçi iş fikirlerine sahip gençler için kuluçka merkezi kurulması da sağlanacak. Gençler iş fikirlerini kuluçka merkezinde atölyeler bünyesinde olgunlaştırarak işlerini kuracak. Gençlere patent başvurusu, yatırımcı buluşmaları, mentörlük desteği gibi alanda desteklerin sunulması sağlanacak.


DTSO hali hazırda yürüttüğü girişimcilik eğitim ve destekleri ve Girişimcilik Destek Merkezi ile ilde girişimcilik alanında farkındalık oluşturmayı, eğitim alanında girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılmasını, girişimcilik çalışmalarını tek merkezde toplamayı ve yerel kurumlar işbirliğinde daha yaygın ve etkin hizmet sunmayı hedefliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi "korsanlıkla" suçladı
    1. İran, tankerine el koymak isteyen..
    2. Dünya oraya kitlendi!..
    3. Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini..
    4. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    5. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    6. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    7. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    10. Alanya’da esrar ve 49 kök Hint..
    11. Ürdün'den Türkiye ve Katar hamlesi!
    12. GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga: 2..
    13. Borsada işlem hacmi sıralaması
    14. Avrupa Merkez Bankasının raporlama..
    15. Borsada değer kazanan hisseler
    16. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    17. Borsada endekslerin değişimi
    18. Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
    19. Borsada günlük işlemler (2)
    20. Başkan Asya: “Muş için en iyisini..
    21. Borsada günlük işlemler (1)
    22. Cebelitarık Yönetimi İran gemisini..
    23. İhale ödeme için ek süre talep..
    24. Otobüs yangınlarından sonra denetimler..
    25. Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini..
    26. Galatasaray sezonun ilk maçı için..
    27. Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine..
    28. Denize giren kişinin boğulduğunu sanan..
    29. İsrail ve BAE'nin "gizli İran..
    30. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu