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DTO, denize olan desteğini sürdürüyor

BAKA’ya sunulan ve Kaş’a kazandırılması planlanan Sualtı Müzesi projesi kabul edilirse, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi de projeye maddi destek verecek.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
DTO, denize olan desteğini sürdürüyor

BAKA’ya sunulan ve Kaş’a kazandırılması planlanan Sualtı Müzesi projesi kabul edilirse, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi de projeye maddi destek verecek. DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, “Proje eğer BAKA’da kabul görürse bizde DTO olarak projeye gereken maddi desteğimizi vereceğiz. Bu proje Kaş için oldukça önemli bir proje” dedi.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi’nin 18.Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, aylık faaliyetler hakkında meclisi bilgilendirdi.


Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Kemal Piro tarafından Haziran ve Temmuz ayı gelir gider tablosu meclise sunulurken, üyelerin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.DTO Antalya Şubesi’nin aylık faaliyetlerinin sunulduğu toplantıda, üyeler tarafından iyi bir turizm sezonunun geçtiği ifade edildi.


İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin yaptığı konuşmasında, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verirken, Kaş’a kazandırılması planlanan Sualtı Müzesi projesini Şube olarak desteklediklerini söyledi.


“Kaş için oldukça önemli”


Projenin BAKA’ya ( Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ) sunulduğunu dile getiren Başkan Ahmet Çetin, “Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kumuca Ticaret ve Sanayi Odası ile Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi tarafından desteklenen, Kaş Sualtı Müzesi projesi BAKA’ya sunuldu. Proje eğer BAKA’da kabul görürse bizde DTO olarak projeye gereken maddi desteğimizi vereceğiz. Bu proje Kaş için oldukça önemli bir proje. Umarım bir an önce sonuçlanır ve hayata geçer. Bu müze Kaş’ın turizmine büyük katkı koyacaktır.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:24
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