DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e verilen 22 yıl hapis cezası onandı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e verilen 22 yıl 3 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada Güven’e "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 14 yıl 3 ay, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla ise iki kez 4'er yıl olmak üzere toplam 22 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Güven'in avukatlarının yerel mahkemenin kararında isabetsizlik bulunduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Kaçma şüphesi nedeniyle tahliye talebi reddedildi

Yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, başvuruyu esastan reddetti. Mahkeme, Güven'in kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, tahliye talebini reddetti.

İstinaf Mahkemesi kararında tutukluluğun devamı yönündeki karara karşı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun, verilen ceza kararının onanmasına karşı ise Yargıtay nezdinde temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

Leyla Güven kimdir?

Leyla Güven 6 Mayıs 1964'te Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde doğdu. Ortaokulu tamamladıktan sonra Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya'da işçi olan ailesinin yanında geçirdi.

Siyasete 1994'te Halkın Demokrasi Partisi Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak girdi. Güven sırasıyla; HADEP Konya Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, Demokratik Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığo görevlerinde bulundu. Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Viranşehir Belediye Başkanı olarak görev aldı. Haziran 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) 25. Dönem Şanlıurfa milletvekili olarak meslise girdi. 2018 genel seçimlerinde HDP 27. Dönem Hakkâri milletvekili olarak tekrar seçildi. Hakkındaki KCK soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunduğu sırada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi yaptı.